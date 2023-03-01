В Крыму кошки обжили потухший вулкан Карадаг

Карадаг и мурлыки. Фото: Юлия Лужанина/Карадагский заповедник/VK

День кошек отмечается в первый день весны. Пройти мимо такого праздника, учитывая тот факт, что мурлыкам на Крымском полуострове даже воздвигают памятники, просто нереально и невозможно.

Котиков в заповеднике очень много. Фото: Юлия Лужанина/Карадагский заповедник/VK

- А Вы чувствуете уже приближение крымской весны? Карадагские котики уже готовы встречать март, - такой пост сопровождает работы талантливого фотохудожника из Феодосии Юлии Лужаниной.

Царь горы. Фото: Юлия Лужанина/Карадагский заповедник/VK

Все снимки сделаны в Карадагском заповеднике, где можно полюбоваться единственным потухшим вулканом в Крыму.

Селфи на фоне вулкана. Фото: Юлия Лужанина/Карадагский заповедник/VK

Карадаг занимает особое место среди достопримечательностей Крыма. Вулканическим происхождением также могут похвастать Фиолент и гора Аю-Даг.

Мурки и Барсике же здесь обычные бедолаги, которых злые люди бросили на произвол судьбы, отвезя в заповедник.

Рыжуля. Фото: Юлия Лужанина/Карадагский заповедник/VK

Хотя, глядя на их откормленные мордочки, нельзя сказать, что они страдают и мучаются. Ведь есть злые люди, а есть с добрыми сердцами, которые подкармливают котиков.

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