В Евпатории устранили аварию на водоводе, из-за которой город день был без воды

В Евпатории устранили аварию на водоводе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Евпатории вечером 28 февраля устранили аварию на водоводе, из-за которой город день был без воды.

- По состоянию на 17:00 установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена. Следующий шаг - поэтапное подключение 10 скважин, - цитирует «Крым 24» главу администрации города Елену Демидову.

Напомним, авария на сетях произошла районе села Прибрежное, из-за чего более 120 тысяч жителей города остались без воды. Также были приостановлены занятия в школах и детсадах Евпатории. Восстановить водоснабжение муниципалитета намерены к утру 1 марта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50