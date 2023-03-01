Крымчанина осудили на принудительные работы за долг по алиментам в один миллион рублей

Житель Советского района осужден за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери Фото: Даниил ОПАРИН

49-летнего жителя Советского района Крыма осудили на девять месяцев принудительных работ за крупный долг по алиментам. Он не выплатил на содержание несовершеннолетней дочери более одного миллиона рублей.

- На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно), - говорится в сообщении.

Также 5% зарплаты осужденного будут удерживаться в доход государства.

Ранее в Джанкое женщина ударила гостью топором по голове из-за денежного долга. Пострадавшая получила тяжкие травмы, но выжила.

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