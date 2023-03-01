В Крыму 1 марта выявили 42 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 42 случая новой коронавирусной инфекции, за все время - 63 023. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 023 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период – 205 051, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 99 352. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 14 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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