Зарезавший собутыльника житель Джанкоя получил шесть лет колонии

В ходе конфликта мужчина схватил хозяйственный нож и вогнал его в грудь собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летнего жителя Джанкоя признали виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В июне 2022 года мужчины вместе выпивали в доме по улице Парижской Коммуны. В процессе между ними вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый схватил хозяйственный нож и вонзил его в грудь собутыльника.

– Вину в инкриминируемом преступлении злоумышленник признал частично, – отметили в надзорном ведомстве.

Джанкойский районный суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

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