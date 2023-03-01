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НовостиОбщество1 марта 2023 10:19

В этом году на капремонт МКД в Крыму потратят 1,4 млрд рублей

На 300 млн рублей больше, чем в прошлом году
Дмитрий Коренев
С 1 января 2023 года плата за капремонт в Крыму выросла на 6%

С 1 января 2023 года плата за капремонт в Крыму выросла на 6%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальные ремонты многоквартирных домов в Республике Крым в этом году направят 1,4 млрд рублей – на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Елена Палкина, передает Крымское информационное агентство.

– На этот год у нас уже заключено контрактов на 1 млрд 400 млн рублей на проведение капитального ремонта. Это за счет взносов собственников. При этом мы смогли увеличить сборы, порядка 200 млн рублей дополнительно привлечено за счет оплаты собственниками задолженности прошлых лет, – рассказала Палкина.

Напомним, с 1 января 2023 года плата за капремонт в Крыму выросла на 6%. Минимальный размер взноса в настоящее время составляет 7,21 руб. за один квадратный метр.

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