Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе реконструируют путепроводный мост на восточном обходе города. Из-за ремонта каждый день образуются пробки. Пока шоферы терпят заторы на дороге, рабочие демонтируют старые опоры, барьерные ограждения, снимают асфальтное покрытие и бетонный слой

- В дальнейшем у нас будут работы по восстановлению, ремонту, путепровода с устройством переходных плит, подходов, восстановлением освещения, - рассказал корреспонденту «Крым 24» руководитель проектов подрядной организации Андрей Барабанов.

Завершение этих работ намечено на конец ноября 2023 года. На реконструкцию, которая выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», потратят 325 миллионов рублей.

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