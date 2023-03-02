НовостиОбщество 1 марта 2023 22:03

Погода на 2 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 марта 2023 года в Крыму и Севастополе