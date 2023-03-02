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НовостиОбщество1 марта 2023 22:03

Погода на 2 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море у берегов Ялты плюс 9 градусов.

Температура воды в Черном море у берегов Ялты плюс 9 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 марта на Крымском полуострове вполне комфортный четверг.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +6°…+7°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +6…+8°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Керчи +3…+4°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +5…+6°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+5°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +5…+7°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +4…+6°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Белогорске +5…+7°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+9°.

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