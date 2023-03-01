Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане откроют в первом полугодии 2023 года

Основное вентиляционное оборудование установят в ближайшее время Фото: Иван Макеев

В Инкермане в первом полугодии 2023 года планируется открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как пишет Крымская газета, в него войдут малый бассейн для детей и людей с ограниченными возможностями, а также большой универсальный бассейн, который смогут посещать до 40 человек за смену.

Также внутри оборудуют тренерские, кабинеты дежурных медсестер, лабораторию анализа воды, санузлы, раздевалки и инвентарные комнаты. Интересно, что каждая стена комплекса отделана огнезащитным материалом. В настоящее время рабочие занимаются потолками, укладывают плитку и выполняют мокрую отделку лестничных маршей.

- Перепроектирование раздела вентиляции тянет за собой большое количество смежных работ. Проект вентиляции полностью перестроен на нашем объекте, с нуля. Были некоторые упущения. Если бы мы выполнили по проекту, это повлияло бы на работоспособность, качество и дальнейшую эксплуатацию объекта, - поделился представитель подрядной организации Иван Бутовченко.

С наступлением тепла систему вентиляции удастся полностью проверить. Сам физкультурный комплекс планируется сдать в первом полугодии текущего года.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в 2023 году построят более 20 детских площадок. Адреса уже определены.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50