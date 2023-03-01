Сквер на бульваре Ленина в Симферополе благоустроят к июлю 2023 года

Фото: администрация Симферополя

Благоустройство сквера на бульваре Ленина в Симферополе планируют завершить в июне текущего года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

– На данный момент уже заключен муниципальный контракт. Работы планируется завершить до 30 июня 2023 года. Сумма контракта составляет более 130 миллионов рублей, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что основной идеей благоустройства является воссоздание первоначального облика сквера. Последний раз его реконструировали трудящиеся железнодорожного узла к 200-летию Симферополя в 1984 году. На сегодняшний день он находится в плачевном состоянии: разрушено покрытие, нет скамеек и урн, отсутствует освещение.

– В рамках проекта запланированы работы по восстановлению комплекса фонтанов, установке колоннады на историческом месте. При проектировании также учли важность сохранения зеленых насаждений в сквере. Кроме того, будет проведено устройство пешеходных дорожек, организация освещения, установка системы видеонаблюдения, восстановление ограждения, установка детской площадки, – рассказали в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Крыму благоустроят восемь общественных территорий в восьми муниципалитетах. Благоустройство реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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