В Симферополе 2 марта отключат свет 33 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

2 часть Симферополь будет частично обесточен. На несколько часов пропадет электричество на 33 улицах, нескольких переулках и садовых товариществах. Сотрудники «Крымэнерго» из-за ремонта отключат свет с 8.00 до 17.00, исключение улица Балаклавская, где света не будет с 9.00 до 16.00.

Где и когда отключат электричество 2 марта 2023 в Симферополе:

с 9.00 до 16.00

улица Балаклавская, 131,133;

с 8.00 до 17.00.

улица Киевская, 139а, 153а, 153б;

улица Ростовская, 1

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

переулок Шмидта, 10;

проспект Кирова ,51;

улица Тургенева, 2, 1;

улица Киевская/улица Шмидта;

улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;

улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;

улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;

улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;

улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;

улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;

улица Сенная, 1-27 ;

переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;

улица Родниковая, 36/32;

улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;

улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;

шоссе Ялтинское, 33/2;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Кременчугская, 24, 19/2;

улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;

улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;

улица Пригородная, 17/19;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч», улица Къалымтай, 2-22 , 28, 1-21 ; улица Къарагъач, 2-22 , 1-21 ; улица Дертколь, 50-64 ; улица Армутлыкъ, 23.

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