В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 90 машин

90 машин ждут своей очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

90 машин ждут своей очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

– С утра 1 марта в очереди на Керченскую переправу ожидают 90 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

На месте развернуты пункты обогрева, работает полевая кухня, дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

По данным оперштаба, за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 289 автомобилей и 328 пассажиров.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. С ночи на 9 октября по 1 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 94 018 пассажиров, 73 440 единиц автотранспорта и 8 417 ж/д вагонов.

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