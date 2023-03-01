Власти Ялты намерены снести 500 незаконных торговых объектов до 1 мая

Фото: телеграм-канал Янины Павленко, скриншот видео

Власти Ялты до 1 мая намерены снести 500 незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Планомерная очистка территории Большой Ялты от незаконных построек, НТО и заборов продолжается. Предпринимателям, ведущим торговую деятельность на таких объектах, давали год ярмарочной торговли, по истечению которого они должны были снести свои «точки». 90% этого не сделали. Демонтируем своими силами, – написала она в своем телеграм-канале.

Так, сегодня начался снос крупного торгового объекта в Алупке.

– Завершаем 7-летнюю эпопею с торговым объектом на Дворцовом шоссе. У предпринимателя в аренде 20-метровое помещение, но путем самозахвата площадь увеличилась в разы. Предупреждали, уговаривали, просили убрать своими силами, – рассказала Павленко. – Сегодня ставим точку - сносим.

На очереди - несколько крупных объектов в самой Ялте, добавила градоначальница.

Она напомнила предпринимателям о возможности участвовать в электронном аукционе на право размещения нестационарных объектов. Победители смогут на законных основаниях вести свою деятельность не менее 7 лет с возможностью пролонгации.

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