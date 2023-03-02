В Крыму и Севастополе бесследно исчезли 5 человек в феврале 2023

Поиски пропавших продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что в феврале не сумели найти 5 пропавших.

Статистика за февраль 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Всего было принято 34 заявки, из них 7 не подтвердились. Найдены живыми 18 взрослых и несовершеннолетних, погибшими - 4, - говорится в статистике отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за февраль 2023 года, которая появилась в социальной сети.

Волонтеры отмечают, что разыскивают людей совместно с сотрудниками полиции. Также они советуют не терять надежды тем, чьи близкие пропали бесследно:

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства.

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