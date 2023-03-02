Где в Симферополе не будет воды 3 марта

Временно краны будут сухими Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя 3 марта в связи с техническими работами останется без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 00:00 до 22:00 краны будут сухими по адресам: переулок Смежный, улица Киевская (частично), улица Фрунзе (частично), улица Тургенева (частично) улица Крупской (частично), улица Воровского (частично), улица Неапольская, улица Археологическая, улица Батаева, Красноармейская (частично), улица Студенческая, улица Курчатова, улица Фабричный спуск, а также прилегающие улицы и переулки.

На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.

Ранее сообщалось, где не будет воды в Керчи и Красноперекопском районе 2 марта. Запланированы ремонтные работы и работы по дезинфекции сетей.

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