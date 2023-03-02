В Крыму за минувшие сутки выявили 45 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 212 503. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 046 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период – 205 071, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 99 391. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 92 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от ковида умер один человек в возрасте 93 лет.

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