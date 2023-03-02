Паромами через Керченский пролив в обе стороны перевезено более 94 тысяч пассажиров

По проливу действующих штормовых предупреждений 2 марта нет
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
После возобновления работы Керченской переправы паромами было перевезено в обе стороны более 94 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 2 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 644 пассажира, 73 984 единицы автотранспорта и 8 492 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.
Паромами, работающими на линии, совокупно за это время выполнено 2 384 рейса.
Ранее сообщалось, что Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока. Ремонт автодорожной части, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен.
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