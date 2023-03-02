В Крыму вынесли приговор мужчине за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор 47-летнему местному жителю за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в августе 2022 года на автодороге «Соляное – Батальное – Ерофеево». Нетрезвый мужчина, находясь за рулем «Toyota Land Cruiser 300», превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ford Fusion».

В результате ДТП водитель «Ford Fusion» получил несовместимые с жизнью травмы.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Судаком в ДТП пострадал годовалый ребенок и 55-летняя женщина 1 марта. Малыш в момент аварии находился в детском удерживающем кресле, что его и спасло.

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