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НовостиОбщество2 марта 2023 9:17

Глава Крыма Аксенов потребовал активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель

Также, по его мнению, должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы в географически схожих аграрных районах
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

За минувшие две недели ситуация в муниципалитетах Крыма в целом улучшилась, но системность работы все же предстоит подтянуть. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет КИА.

По его словам, возникающие проблемы носят исключительно субъективный характер, а некоторые из них можно было предотвратить еще до их возникновения. Например, выявить и остановить работы на объектах самовольного строительства еще на этапе подготовки котлована.

- В последнее время стали фиксировать обращения от предпринимателей о многократном росте арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения. Считаю, что должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы в географически схожих аграрных районах. Муниципалитетам поручено провести соответствующую работу. Кроме того, необходимо активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель, - сообщил Аксенов.

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