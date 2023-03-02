Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Симферополе 16 марта

Жителям Крыма бесплатно предоставят юрпомощь
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Жители крымской столицы смогут получить бесплатную юридическую помощь 16 марта.
Как пишет «Крымская газета», прием будет осуществляться с 10:00 до 16:00 в здании Минюстиции республики. Будет представлена возможность побеседовать с адвокатами и представителями прокуратуры, приставами и сотрудниками Фонда пенсионного страхования.
Также будет возможность встретиться с представителями Минтруда РК и администрации крымской столицы.
Граждане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся соцподдержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, исполнительного производства и пенсионного обеспечения, а также защиты своих прав.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3652)-52-88-45.
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