Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Симферополе 16 марта

Жителям Крыма бесплатно предоставят юрпомощь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители крымской столицы смогут получить бесплатную юридическую помощь 16 марта.

Как пишет «Крымская газета», прием будет осуществляться с 10:00 до 16:00 в здании Минюстиции республики. Будет представлена возможность побеседовать с адвокатами и представителями прокуратуры, приставами и сотрудниками Фонда пенсионного страхования.

Также будет возможность встретиться с представителями Минтруда РК и администрации крымской столицы.

Граждане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся соцподдержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, исполнительного производства и пенсионного обеспечения, а также защиты своих прав.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3652)-52-88-45.

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