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НовостиОбщество2 марта 2023 10:35

«Давите гнид»: губернатор Севастополя поддержал жителей Брянской области, где украинские диверсанты напали на село

Губернатор Севастополя назвал тварями украинских диверсантов, напавших на село в Брянской области
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
С украинскими диверсантами идет боестолкновение

С украинскими диверсантами идет боестолкновение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказал слова поддержки жителям Брянской области, где утром 2 марта произошло ЧП в одном из сел. Украинские диверсанты проникли на территорию села Любечане и устроили диверсию со взятием заложников.

В своем Tg-канале Михаил Развожаев отметил, что Севастополь всем сердцем переживает за происходящее в российском регионе. Глава города-героя высказал уважение губернатору Брянской области Александру Богомазу и всем жителям региона.

- Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного региона. Севастополь с Вами! Слова поддержки и нашим военным и силовым структурам. Давите гнид, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что по данным ФСБ РФ, сейчас проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.