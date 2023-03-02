«Синергия» бесплатно обучает программированию крымских школьников

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С преподавателями вуза ученики 8-11 классов осваивают актуальные языки программирования, учатся писать коды, а также создавать сайты и приложения. Программа состоит из нескольких модулей, недавно начался второй. Записаться на него могут ребята, которые не участвовали в проекте с начала. Для этого необходимо сдать тест.

Школьники могут выбрать удобный формат: обучение проходит офлайн и онлайн. По итогам курса участники получат сертификаты. «Синергия» предлагает зачисление в колледж при вузе или в Университет на факультет «Программирование».

«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», - отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.