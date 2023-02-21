Россиянин бросился спасать упавших под лед детей и сам едва не утонул

Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое школьников провалились под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону. ЧП произошло 20 февраля в районе лодочной станции на улице Задонской.

Ребята пошли кататься на льду вечером после шести. На улице было +1, и лед под ногами провалился. Очевидцы рассказали, что дети даже не барахтались. Школьников хотел спасти сторож, но понял, что не удержится на льду, и позвал друга. Мужчина взял весло, чтоб вытащить детей, но сам едва не утонул.

- Это было страшно. Спасал детей как своих. Сам чуть не утонул. Очень тяжело и больно. Не дай Бог кому пережить такое, - поделился переживаниями с «КП-Ростов-на-Дону» мужчина, который в тот вечер дежурил вместе со сторожем на лодочной станции.

Именно Михаил Гарбузов взял весло и попытался вытащить детей. Но, к сожалению, спасти школьников не удалось.

Погибшую девочку в школе вспоминают с теплотой. Говорят, она была очень талантливым и увлеченным ребенком. Здесь же учится и ее брат. Вся школа оказывает помощь семье, в которой случилась трагедия.