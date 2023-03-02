Ростовского подростка подозревают в убийстве матери из-за запрета играть в компьютерные игры

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Под Ростовом произошло громкое ЧП. 17-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве матери. Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 февраля.

Как удалось выяснить «КП-Ростов-на-Дону», 52-летняя Елена была в разводе, работала в школе библиотекарем. Также у женщины есть старшая дочь, она переехала в другой город.

- Уже установлено, что семья характеризовалась положительно, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - И в органах профилактики на учете ее члены не состояли.

Собственный источник издания сообщил, что подросток учился в девятом классе. Юноша, по предварительным данным, не мог осваивать школьную программу вместе с ровесниками из-за некого диагноза. При этом на учете у психиатра парень не стоял. В семье периодически возникали конфликты.

В тот роковой день, как отмечает источник, Саша (имя изменено) заигрался в компьютерную игру. Время уже было позднее, и мать несколько раз звала сына идти спать. Парень игнорировал ее просьбы, и мать не выдержала: подошла и сама выключила компьютер. По версии правоохранителей, подросток схватил кухонный нож и несколько раз ударил родную мать, нанося удары по телу, шее, голове. Женщина скончалась на месте от полученных ран.

В Следственном управлении СК по Ростовской области сообщили, что школьник был задержан. В суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».