Администрация Симферополя: стихийных торговцев цветами ждут протоколы и штрафы

В преддверии 8 марта в Симферополе пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В преддверии 8 марта в Симферополе пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
– В преддверии 8 марта в Симферополе будет усилена работа по пресечению фактов стихийной торговли цветочной продукцией. К мероприятиям будут привлечены полицейские, – говорится в сообщении.
Нарушителей ждут протоколы и штрафы.
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