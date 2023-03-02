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НовостиОбщество2 марта 2023 12:01

Администрация Симферополя: стихийных торговцев цветами ждут протоколы и штрафы

В преддверии 8 марта в крымской столице будет усилена работа по пресечению фактов стихийной торговли цветочной продукцией
Дмитрий Коренев
В преддверии 8 марта в Симферополе пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами

В преддверии 8 марта в Симферополе пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии 8 марта в Симферополе пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– В преддверии 8 марта в Симферополе будет усилена работа по пресечению фактов стихийной торговли цветочной продукцией. К мероприятиям будут привлечены полицейские, – говорится в сообщении.

Нарушителей ждут протоколы и штрафы.

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