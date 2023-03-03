Погода на 3 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Крым пришла настоящая весна.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 марта на Крымском полуострове прохладно и сухо.
- В пятницу на полуострове без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +6…+8°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +6°…+7°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +6…+7°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3…+5°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6…+7°, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +5…+6°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +7…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +5…+6°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Белогорске +7…+9°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +6…+10°.
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