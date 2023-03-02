Где в Симферополе 3 марта отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
3 марта в отдельных районах Симферополя не будет света. Перебои с подачей электричества носят плановый характер - в столице республики энергетики приводят в порядок оборудование для передачи энергии. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ, отключат электричество с 8.00 до 17.00, на следующих улицах:
улица Киевская, 150-158;
улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
проспект Победы, 1-13 ;
улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
переулок Шмидта, 10;
проспект Кирова ,51;
улица Тургенева, 2, 1;
улица Киевская/улица Шмидта;
улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;
улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;
улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;
улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;
улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;
улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;
улица Сенная, 1-27 ;
переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
улица Родниковая, 36/32;
улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;
улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;
шоссе Ялтинское, 33/2;
улица Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Къалымтай, 2-22 , 28, 1-21;
улица Къарагъач, 2-22 , 1-21 ;
улица Дертколь, 50-64 ;
улица Армутлыкъ, 23;
улица Воровского, 20-24 , 23-25 ;
улица Неапольская, 1-25 ;
улица Петровская Балка, 2-6 ;
улица Набережная Гаспринского, 1-3 ;
улица Тургенева, 27-35 ;
улица Фрунзе, 14А;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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