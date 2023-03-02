Где в Симферополе 3 марта отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

3 марта в отдельных районах Симферополя не будет света. Перебои с подачей электричества носят плановый характер - в столице республики энергетики приводят в порядок оборудование для передачи энергии. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ, отключат электричество с 8.00 до 17.00, на следующих улицах:

улица Киевская, 150-158;

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

переулок Шмидта, 10;

проспект Кирова ,51;

улица Тургенева, 2, 1;

улица Киевская/улица Шмидта;

улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;

улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;

улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;

улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;

улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;

улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;

улица Сенная, 1-27 ;

переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;

улица Родниковая, 36/32;

улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;

улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;

шоссе Ялтинское, 33/2;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Къалымтай, 2-22 , 28, 1-21;

улица Къарагъач, 2-22 , 1-21 ;

улица Дертколь, 50-64 ;

улица Армутлыкъ, 23;

улица Воровского, 20-24 , 23-25 ;

улица Неапольская, 1-25 ;

улица Петровская Балка, 2-6 ;

улица Набережная Гаспринского, 1-3 ;

улица Тургенева, 27-35 ;

улица Фрунзе, 14А;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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