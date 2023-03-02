Участок набережной Симферополя перекрыли до конца марта

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе временно перекрыли участок набережной реки Салгир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Временное перекрытие движения связано со строительством многоквартирных жилых домов по улице Воровского, 24. До 30 марта 2023 года будет временно перекрыта пешеходная часть набережной реки Салгир от мостового сооружения в районе строения № 24Б до мостового сооружения № 60Б по улице Воровского, – говорится в сообщении.

Жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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