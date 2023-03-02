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НовостиОбщество2 марта 2023 13:01

В Севастополе 2 и 3 марта станет на один катер меньше

В Севастополе на линии «Северная - Графская пристань» будет работать два катера 2 и 3 марта
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Уменьшение числа катеров - временная мера

Уменьшение числа катеров - временная мера

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе 2 и 3 марта уменьшится число катеров на линии «Северная - Графская пристань». Об этом сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

- Морские перевозки на линии будут осуществлять два катера в связи с планово-техническими работами на пассажирском катере «ОСТ», - говорится в сообщении.

В связи с этим 2 и 3 марта 2023 года изменилось расписание движения катеров на линии «Северная - Графская пристань».

Фото: ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

Фото: ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».