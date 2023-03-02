В Севастополе 2 и 3 марта станет на один катер меньше

Уменьшение числа катеров - временная мера Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе 2 и 3 марта уменьшится число катеров на линии «Северная - Графская пристань». Об этом сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

- Морские перевозки на линии будут осуществлять два катера в связи с планово-техническими работами на пассажирском катере «ОСТ», - говорится в сообщении.

В связи с этим 2 и 3 марта 2023 года изменилось расписание движения катеров на линии «Северная - Графская пристань».