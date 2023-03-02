Экс-начальника управления администрации Керчи осудили за взятки деньгами и айфонами

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи осудили должностное лицо за получение взяток и использование поддельного диплома о высшем профессиональном образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

- Согласно приговору суда, в феврале 2020 года подсудимый был назначен начальником управления единого заказчика администрации Керчи, при этом для участия в конкурсе на эту должность он предоставил поддельный диплом о высшем профессиональном образовании, - говорится в сообщении.

Кроме того, являясь начальником управления единого заказчика администрации города, он требовал деньги за действия, который и так входили в его обязанности.

- В частности подсудимый получал взятки за своевременное принятие у одной из фирм-подрядчика объема выполненных работ по 17 муниципальным контрактам по благоустройству придомовых территорий и 5 контрактам по благоустройству иных зон города Керчи, - добавили в пресс-службе суда.

Взятки он получал не только деньгами (сумма составила 315 тысяч рублей), но и айфонами – в качестве «подарка» принял не менее двух.

Его осудили на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запретили занимать некоторые должности в течение четырех лет.

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