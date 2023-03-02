Крымские аграрии начали сев яровых культур

Уже засеяно больше 3 тысяч гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские аграрии приступили к севу яровых культур, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Сергей Савчук.

– Наши сельхозтоваропроизводители начали масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра. На полях республики уже засеяно больше 3 тысяч гектаров. В планах аграриев за несколько месяцев засеять площадь на 17% больше по сравнению с прошлым годом, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Посевной клин ранних зерновых в этом сезоне составит порядка 400 гектаров яровой пшеницы, около 40 тысяч гектаров ярового ячменя и примерно 4 тысячи гектаров овса. Приблизительно через месяц в республике начнется сев поздних яровых: кукурузы, проса, сорго, подсолнечника и сои.

Напомним, в конце февраля крымские аграрии приступили к подкормке озимых культур. Планируемая площадь подкормки – больше 330 тысяч гектаров.

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