Грязные черти: в Севастополе благородные олени купаются в луже

Стадо оленей принимает грязевые ванны. Фото: кадр видео Евгений Горлов/Tg

На Крымском полуострове пошла мода на фотоловушки, которые снимают и «лесных дьяволов», и хитрых лисиц, и редких стервятников, и фасонистых фазанов.

Благородных оленей застали врасплох за гигиеническими процедурами.

- Одна из фотоловушек Севприроднадзора зафиксировала стадо благородных оленей, которые принимают грязевые ванны, - такой пост сопровождает видео в Телеграм-канале исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.

Грязные черти – так можно охарактеризовать неприглядный внешний вид грациозных парнокопытных.

Это не весеннее кратковременное групповое помешательство – олени таким образом чистят свою шкуру от различных насекомых-паразитов.

Как тут не вспомнить олененка, которого в Симферопольском районе вытащили из речного ила добрые люди.

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