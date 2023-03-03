Где в Симферополе не будет воды 3 марта

Воды не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 3 марта в связи с переустройством магистрального трубопровода, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 22:00 краны будут сухими по адресам: переулок Смежный, улица Киевская (частично), улица Фрунзе (частично), улица Тургенева (частично), улица Крупской (частично), улица Воровского (частично), улица Неапольская, улица Археологическая, улица Батаева, улица Красноармейская (частично), улица Студенческая, улица Курчатова, улица Фабричный спуск, а также прилегающие улицы и переулки.

Также до 17:00 воды не будет по таким адресам: улица Хромченко, переулок Евпаторийский, переулок Сторожевой, переулок Персиковый, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 3 марта отключат свет. В столице Крыма энергетики ремонтируют оборудование.

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