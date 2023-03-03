Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 7:40

Историей с пожаром в симферопольском автобусе заинтересовалась прокуратура

На директора предприятия, которому принадлежит сгоревший транспорт, завели «административку»
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура не выявила неисправностей в автобусе, который загорелся 30 января этого года в районе проспекта Победы в Симферополе.

- В журнале предрейсового осмотра транспортных средств автобус прошел технический осмотр, неисправностей не выявлено.

Отмечается, также, что «проверкой установлены нарушения ведения путевых листов, предрейсового медицинского осмотра водителей, проведения стажировок водителей, ненадлежащего анализа ДТП с участием принадлежащих предприятию автобусов, а также неполного оснащения автобусов системами видеоконтроля».

В связи с этим прокуратура внесла представление директору крымского предприятия «Горавтотранс». Также против него было возбуждено дело об административном правонарушении «за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Ранее сообщалось, что в Керчи закрыли автозаправку из-за угрозы взрыва газовых баллонов с истекшим сроком службы. У них был поврежден корпус, в соединительных рукавах выявлены трещины и другие неисправности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50