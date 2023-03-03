Историей с пожаром в симферопольском автобусе заинтересовалась прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура не выявила неисправностей в автобусе, который загорелся 30 января этого года в районе проспекта Победы в Симферополе.

- В журнале предрейсового осмотра транспортных средств автобус прошел технический осмотр, неисправностей не выявлено.

Отмечается, также, что «проверкой установлены нарушения ведения путевых листов, предрейсового медицинского осмотра водителей, проведения стажировок водителей, ненадлежащего анализа ДТП с участием принадлежащих предприятию автобусов, а также неполного оснащения автобусов системами видеоконтроля».

В связи с этим прокуратура внесла представление директору крымского предприятия «Горавтотранс». Также против него было возбуждено дело об административном правонарушении «за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Ранее сообщалось, что в Керчи закрыли автозаправку из-за угрозы взрыва газовых баллонов с истекшим сроком службы. У них был поврежден корпус, в соединительных рукавах выявлены трещины и другие неисправности.

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