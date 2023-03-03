В Симферополе начнут ходить маршрутки до Дворца водных видов спорта

Фото: пресс-служба Госсовета РК

В крымской столице готовят к запуску отдельный маршрут до Дворца водных видов спорта.

- По мнению главы парламентского Комитета, остановка общественного транспорта должна быть максимально приближена к центральному входу во дворец, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы Госсовета РК.

Напомним, что строительство началось еще в феврале 2017 года. На возведение объекта ушло более одного миллиарда рублей. Средства были выделены в рамках федеральной целевой программы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе построят дорожную развязку на подъезде к новому микрорайону. Новая транспортная артерия соединит Проспект Октябрьской Революции, Фиолентовское шоссе и улицу Вакуленчука.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50