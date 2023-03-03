В Крыму за сутки выявили 51 новый случай COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за последние сутки выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 18 человек. Об этом утром 3 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 28 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 212 554 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 205 099 человек выздоровели, 5 423 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 9 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

– Умер 1 человек в возрасте 72 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 93 пациента, из них 85 – с подтвержденным COVID-19. За минувшие сутки выписаны 7 человек

С начала пандемии коронавирусом заболел 99 481 севастополец, выздоровели 96 577.

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