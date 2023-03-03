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НовостиОбщество3 марта 2023 10:34

В США сообщили о «списке смерти», в который Украина заносит раскрывших правду о Крыме

Журналист из США Блюменталь: Украина вносит раскрывших правду о Крыме в «список смерти»
Дмитрий Коренев
Журналист из США рассказал о списке смерти», в который Украина вносит людей, которые раскрыли правду о Крыме

Журналист из США рассказал о списке смерти», в который Украина вносит людей, которые раскрыли правду о Крыме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Журналист из США Макс Блюменталь в своем Twitter рассказал о списке смерти», в который Украина вносит людей, которые раскрыли правду о Крыме.

– NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, – написал Блюменталь.

Он задался вопросами, «сообщит ли об этом NBC», и осудит ли это «свободная пресса».

Ранее сообщалось, что по сухопутному маршруту из Крыма по новыми российским регионам проехало больше 70 тысяч автомобилей. Количество водителей, которые предпочитают самостоятельное передвижение по маршруту, постоянно растет.

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