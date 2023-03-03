Журналист из США рассказал о списке смерти», в который Украина вносит людей, которые раскрыли правду о Крыме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Журналист из США Макс Блюменталь в своем Twitter рассказал о списке смерти», в который Украина вносит людей, которые раскрыли правду о Крыме.

– NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, – написал Блюменталь.

Он задался вопросами, «сообщит ли об этом NBC», и осудит ли это «свободная пресса».

Ранее сообщалось, что по сухопутному маршруту из Крыма по новыми российским регионам проехало больше 70 тысяч автомобилей. Количество водителей, которые предпочитают самостоятельное передвижение по маршруту, постоянно растет.

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