В Крыму осудили местного жителя, виновного в смерти своего собутыльника

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор мужчине, который намеренно наехал на машине на знакомого, в результате чего последний погиб. Об этом сообщили пресс-службе Кировского районного суда.

Инцидент произошел в 2022 году. После конфликта с приятелем осужденный сел за руль и намеренно наехал на него. Пострадавший сумел уцепиться за крышку переднего капота, однако, когда собутыльник резко затормозил, сорвался и упал на проезжую часть.

- Однако осужденному этого показалось мало и, проехав еще 3-4 метра, решил совершить наезд на лежащего на проезжей части односельчанина, но в этот момент подбежали свидетели и перекрыли ему дорогу, - говорится в сообщении.

В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, в результате чего погиб.

- Крымчанин понес наказание за смерть своего товарища Кировский районный суд приговорил 33-х летнего жителя Кировского района к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - заключили в пресс-службе.

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