Крым отправил участникам СВО очередную партию помощи

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Из Крыма в зону спецоперации отправилась очередная партия помощи для военнослужащих. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Сегодня отослали одежду, медикаменты, продукты. Кроме того, военнослужащие получат инструменты: лопаты, шуруповерты, перфораторы, ножи и многое другое, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце февраля Аксенов встретился с мобилизованными крымчанами в зоне проведения спецоперации и принял участие в награждении отличившихся бойцов.

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