В двух магазинах Керчи нашли продукты без маркировки

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В керченских магазинах «Продуктовый рай» и «Эверест» нашли мясо, рыбы, полуфабрикаты, молочную продукцию и яйца без маркировки, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- При осмотре холодильных витрин и морозильных камер, расположенных в торговом зале магазинов, установлено, что там находилась продукция без маркировки, содержащей информацию о датах изготовления, сроках годности, условиях хранения, а также о производителе, что предусмотрено законом, - говорится в сообщении.

По факту выявленных нарушений предпринимателям вынесли предостережения.

Напомним, ранее в керченском продуктовом магазине «Греция» нашили продукты без маркировки. Предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости реализации такой продукции.

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