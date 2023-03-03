Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Новый сухой фонтан на площади Советской в Ялте планируют запустить в апреле. Об этом сообщил мэр Ялты Янина Павленко.

– Тестируем новый фонтан на площади Советской. Запустим его со стартом сезона фонтанов – это ориентировочно середина апреля, – написала она в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Работы по благоустройству площади продолжаются. По словам градоначальницы, осталось доработать «грибки» и завершить озеленение.

Напомним, благоустройство площади ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо сухого фонтана, здесь появятся современный амфитеатр и полноценная зеленая зона. Общая площадь благоустраиваемой территории – более 20 тысяч квадратных метров, а стоимость запланированных работ превышает 408 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50