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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:54

В Симферополе осудят мужчину, который до смерти избил родную мать

Причиной конфликта стала неоплата «коммуналки»
Дмитрий Коренев
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе перед судом предстанет 35-летний местный житель, до смерти избивший свою 57-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта по причине неоплаты коммунальных платежей толкнул мать, от чего та упала на пол и ударилась головой, а затем нанес ей удары кулаком и ногами в живот и по туловищу, – говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте от тяжелого травматического шока.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело рассмотрит Симферопольский районный суд.

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