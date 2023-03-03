В Симферополе 4 марта перекроют улицу Куйбышева

В Симферополе будет временно перекрыто движение и запрещена парковка на улице Куйбышева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе в связи с проведением агроярмарки будет временно перекрыто движение и запрещена парковка на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– С 17:00 часов 04.03.2023 до 14:00 часов 05.03.2023 будет перекрыто движение и запрещена парковка на участке от бульвара Франко до площади Веры Роик. Во время ограничения будет работать эвакуатор, – говорится в сообщении.

Напомним, ярмарка на улице Куйбышева в районе дома № 21 будет работать 5 марта с 07:00 до 14:00.

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