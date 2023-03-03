И.о. главы администрации Черноморского района Крыма назначена Наталья Писарева

Фото: chero.rk.gov.ru

Исполняющей обязанности главы администрации Черноморского района Крыма назначена Наталья Писарева, ранее занимавшая должность заместителя главы района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

– С 03 марта 2023 года назначена на должность и.о. главы администрации Черноморского района Республики Крым Писарева Наталья Сергеевна, – говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий глава района Алексей Михайловский подал в отставку 21 февраля после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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