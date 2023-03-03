В Крыму в 2023 году из аварийного жилья планируют расселить 589 человек

В 2023 году запланировано расселить 219 жилых помещений, общей площадью 7,39 тыс. кв. м Фото: Иван МАКЕЕВ

Крым вошел в число 28 регионов РФ, полностью выполнивших целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В республике действуют две программы. По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах на территории Республики Крым» свои жилищные условия улучшили 544 человека. В рамках реализации региональной программы, действующей по нацпроекту «Жилье и городская среда», расселены 407 человек.

– В 2023 году запланировано расселить 219 жилых помещений, общей площадью 7,39 тысяч квадратных метров, в которых проживает 589 человек, – сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Ранее стало известно, что в Симферополе отремонтируют дорогу после жалобы в администрацию президента РФ. Речь идет о дороге общего пользования по улице Лунной. Уже готова проектная документация.

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