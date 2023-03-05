Глава парламента Крыма Константинов сообщил о снижении потока беженцев из новых регионов

В Крыму, по словам Константинова, снизился поток беженцев из новых регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

- За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился, - сообщил РИА Новости Константинов.

В связи с этим, по его словам, было принято решение о закрытии пункта временного размещения в Джанкое.

Напомним, на полуострове после начала СВО были открыты несколько ПВР для беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

Ранее Константинов сообщал, что многие из приехавших принимают решение остаться на полуострове, а также обращаются за получением российских паспортов и соцвыплат. Некоторые из низ решают перебраться на материк.

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