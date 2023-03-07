В связи с аварийным ремонтом 9 марта часть Керчи на сутки останется без воды

9 марта в Керчи часть домов почти на сутки останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 марта в Керчи в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной насосной станции Аджимушкайская часть домов почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

С 9 утра 9 марта воды не будет на улицах Генерала Петрова, Войкова, 1-й Пятилетки, Кирова 93-165, районах Керчь-Красная, 3-й Самострой, в поселках Аджимушкай, Капканы, Опасное. Полностью восстановить водоснабжение планируется до 6:00 10 марта.

10 марта с 09:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на линии водоснабжения воды не будет по адресам: ул. Л. Толстого 40, ул. Мира 12, 14, 16, 18.

15 марта из-за ремонта на магистральном водоводе с 09:00 до 20:00 отключат водоснабжение домов по ул. Шоссе Героев Сталинграда, №№44-64.

– Населению и организациям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени. Силами Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» будет обеспечен подвоз питьевой воды населению согласно поступающим заявкам, – сообщили в пресс-службе предприятия.

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