В Симферополе завершается расчистка русла реки Салгир

Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

Работы по расчистке русла Салгира в Симферополе практически завершены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– В Симферополе практически завершена очистка русла реки Салгир, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. – С учетом опыта прошлых лет работы в первую очередь проводились на участках в зоне возможного подтопления.

Напомним, в июне прошлого года из-за сильных ливней властям города пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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