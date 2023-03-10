На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферопольского района осталась без воды 10 марта в связи с ремонтными работами на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 06:00 до 11:00 будет ограничено водоснабжение в селе Пионерское на улицах Гиппократа, Садовая, Константинопольская, Афинская, Спартанская, Херсонская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в связи с аварией на магистральном трубопроводе до 06:00 часов 11 марта краны будут сухими в селах Трехпрудное и Трудолюбово.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 10 марта отключат свет. В столице Крыма идет ремонт электросетей.

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