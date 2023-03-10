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НовостиОбщество10 марта 2023 5:45

Часть Симферопольского района осталась без воды 10 марта

На сетях водоснабжения проводятся ремонтные работы
Екатерина НАЗАРОВА
На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами

На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферопольского района осталась без воды 10 марта в связи с ремонтными работами на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 06:00 до 11:00 будет ограничено водоснабжение в селе Пионерское на улицах Гиппократа, Садовая, Константинопольская, Афинская, Спартанская, Херсонская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в связи с аварией на магистральном трубопроводе до 06:00 часов 11 марта краны будут сухими в селах Трехпрудное и Трудолюбово.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 10 марта отключат свет. В столице Крыма идет ремонт электросетей.

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