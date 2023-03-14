Крымские татары в Турции выступили за возобновление торговых связей с полуостровом

Турция понесла убытки в размере 300 миллионов долларов из-за прекращения торговых отношений с Крымом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что представители турецкого бизнеса выступили за возобновление торговых связей с Крымом. Его слова передает РИА Новости.

– Есть напряженные требования со стороны турецких бизнесменов. Турция понесла убытки в размере 300 миллионов долларов из-за прекращения торговых отношений с Крымом, – сказал Сель.

По его словам, ранее уже прорабатывалась возможность открытия паромного сообщения с полуостровом, однако этому помешали события на Украине.

Ранее сообщалось, что крымские товаропроизводители заключили шесть рамочных соглашений о сотрудничестве с крупнейшими вьетнамскими сетями, специализирующимися на алкоголе и косметической продукции.

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